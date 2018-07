Lego protagonista a Palazzo Pirelli

Una giornata speciale all’insegna del gioco, della creatività e del divertimento! Domani dalle ore 14 alle 22 (ultimo ingresso alle ore 21) Palazzo Pirelli apre le sue porte ai bambini e alle famiglie, che nell’occasione potranno salire allo Spazio Belvedere al 31°piano e potranno ammirare al primo piano presso lo Spazio Eventi la mostra di Riccardo Zangelmi “Potere ai Piccoli”, con circa 40 opere interamente realizzate in mattoncini LEGO. Riccardo Zangelmi è attualmente l’unico artista italiano certificato LEGO Certified Professional in un gruppo ristrettissimo di sole sedici persone al mondo.

«La mostra che è stata allestita – ha sottolineato il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza Giovanni Malanchini (Lega) stamattina nell’aprire gli spazi della rassegna, che per la giornata di oggi è dedicata alle famiglie dei dipendenti del sistema Regione – dimostra ancora una volta quanto sia importante avere deciso di aprire le porte di Palazzo Pirelli alla cittadinanza. Questo è il Palazzo di un’istituzione regionale importante come lo è il parlamento regionale. Qui sono rappresentate tutta le sensibilità della nostra Regione ed è giusto e doveroso che come vera e propria “Casa dei lombardi” diventi non solo il luogo del confronto e della sintesi ma anche della valorizzazione della creatività e delle eccellenze della Lombardia».

Nel corso della giornata LEGO Italia sarà presente negli spazi adiacenti la mostra per lasciare che grandi e piccini diano libero allo sfogo alla fantasia: saranno distribuiti in alcune sale del Pirellone tavolini da gioco con tutti i mattoncini LEGO System e posizionate piscine piene di LEGO DUPLO per i più piccoli.

Sempre domenica 29 luglio, poi, sarà possibile visitare anche Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale, che aprirà alle ore 12 e chiuderà alle ore 20: al 39° piano saranno posizionati vicino alle vetrate alcuni personaggi LEGO (omini, studenti e friends), mentre in piazza Città di Lombardia sarà allestita una piccola area gioco per gli appassionati del mondo LEGO e sarà posizionata una panchina a grandezza naturale realizzata in mattoncini LEGO su cui saranno seduti due Friends.

Complessivamente per la mostra allestita a Palazzo Pirelli sono stati impiegati oltre 600mila mattoncini LEGO di differenti dimensioni e di 60 colori diversi.

All’ingresso di “Potere ai Piccoli” due poltrone rosse e un tavolino giallo sono posizionati per dare il modo a tutti i visitatori di sedersi e scattarsi selfie con barba, occhiali, bocca e cravatta, tutti realizzati in mattoncini LEGO.

La mostra sarà aperta fino al 20 settembre, con ingresso libero dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle 13. Resterà chiusa solo nella settimana dal 13 al 17 agosto.

Un’altra apertura straordinaria di Palazzo Pirelli è già stata programmata per domenica 16 settembre dalle ore 10 alle 18.