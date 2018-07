L’esperienza di Fietta per il centrocampo della Pro Patria

Continua a muoversi sul mercato la Pro Patria, con il direttore sportivo Sandro Turotti che non si concede un giorno di riposo.

L’ultimo arrivo a Busto Arsizio è il centrocampista classe 1984 Giovanni Fietta. Un uomo di esperienza per la mediana biancoblu, con alle spalle tanta Serie C e qualche stagione anche in B.

Dopo sei stagioni alla Cremonese e quattro al Como, nell’ultima annata ha vestito la maglia del Renate scendendo in campo 16 volte.

Il comunicato societario: