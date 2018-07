L’estate dei fuochi entra nel vivo: lo show arriva a Sesto e Mergozzo

Lo spettacolo di Arona, “Lumina 2018”, è stato un successo nonostante lo slittamento da venerdì 20 a sabato 21 a causa dell’allerta maltempo diramata dalla Protezione Civile che ha costretto all’ultimo gli organizzatori al cambio di data.

Da “In the name of love” degli U2 a “Perfect” di Ed Sheeran, passando per “Le canzoni” di Jovanotti, “La Vie en Rose” di Edith Piaf e l’”Inno alla Gioia” di Beethoven. Questi solo alcuni degli otto brani che hanno accompagnato i quasi 25 minuti di show, ammirato dal lungolago, dal lido, dalla rocca e dalle numerose barche presenti.

Dopo questa importante tappa, il prossimo week end sarà ancora all’insegna dei fuochi con ben due spettacoli in calendario della rassegna “Festival di Fuochi d’Artificio 2018”.

Due location suggestive dalle caratteristiche diverse ma con un solo proposito: quello di ammaliare il pubblico con due spettacoli unici ed entusiasmanti. Il “Festival di Fuochi d’Artificio 2018” torna sabato 28 luglio con le tappe di Mergozzo e Sesto Calende.

A Mergozzo (VB) lo spettacolo sarà piromusicale a cura della ditta GFG Pyro di Fabio Graziani e avrà inizio alle 22.30. In attesa dello show sarà possibile gustare un aperitivo o una deliziosa cena in uno dei locali presenti a Mergozzo, per poi prendere posto sul lungolago che dalle 22.30 si colorerà di mille luci e suoni. La scenografia sarà intima e particolare, affacciata sulla piazza principale del comune che ospita il simbolo incontrastato di Mergozzo, ovvero un olmo secolare del 1600 completamente cavo annoverato tra gli “alberi monumentali” del Piemonte.

Per informazioni Ufficio Turistico di Mergozzo: tel. +39 0323 800935.

A Sesto Calende (VA) lo spettacolo sarà pirotecnico realizzato, come da tradizione, dalla Parente Fireworks sul lungo fiume nel bellissimo scenario naturale del Parco del Ticino. Un connubio di luci e colori che, a partire dalle 22.30, emozioneranno gli affezionati residenti e i numerosi turisti che sicuramente accorreranno in occasione dell’evento.

L’Associazione Pro Sesto Calende, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, proporranno svariate iniziative per la serata. A partire dalle ore 19.00 gruppi musicali nelle seguenti piazze: PIAZZA GUARANA: Continental Drift, Francesco Colombo, Leo Lazz e Davide Buffoli PIAZZA MAZZINI: Slow Go Band PIAZZA GARIBALDI: Vintage Evolution Rock Band Sempre in PIAZZA GUARANA ci sarà un’esibizione della “SCUOLA DI DANZA BAILANDO”, mentre in PIAZZA BERERA divertimento per i più piccoli con le GIOSTRE DEI BAMBINI!

Per informazioni Associazione Pro Sesto Calende: tel. +39 0331 919874.