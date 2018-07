L’ex frontman dei Jet è “l’ospite segreto” di Lake Como Film Night

Fino a oggi non si sapeva chi fosse, ma finalmente il mistero è stato svelato. Nic Cester sarà l’ospite segreto di Lake Como Film Night, la no-stop di film d’autore e di nuove forme di narrazione visiva in programma per venerdí 27 luglio a Villa Erba (Cernobbio).

Il celebre artista, da anni residente proprio nel capoluogo comasco, si esibirà

nella Darsena di Villa Erba alle 19.30, nell’ambito della sezione Soundscapes.

Il chitarrista e cantante fondatore dei Jet raggiunge il successo mondiale nel 2003 con l’album “Get Born”, ma soprattutto grazie ai due singoli “Are you gonna be my girl” e “Rolled over Dj”. Proprio a partire dal 2003 i Jet iniziarono a seguire altri gruppi leggendari come i Rolling Stones e i Muse, suonando come band di apertura ai loro concerti.

Dal 2009, dopo lo scioglimento del gruppo, Nic Cester si ritira a vita privata, esibendosi solo in alcune rare esibizioni dal vivo. Nel 2014 inizia a lavorare anche nel panorama musicale italiano, incidendo una nuova versione di “Veleno” degli Afterhours per la rimasterizzazione di “Hai paura del buio?”.

Nello stesso anno, grazie a Matthew Bellamy, cantante dei Muse, incontra i musicisti comaschi Calibro 35, coi quali parte una collaborazione che porta alla nascita di “Sugar Rush”, suo primo album in studio da solista, scritto facendo la spola dall’Italia alla Germania e uscito nel 2017.

La calorosa accoglienza della critica lo porta nuovamente sotto le luci della ribalta. Subito organizza una serie di date promozionali per l’album e, non essendo disponibili i Calibro 35, nel giro di due settimane riunisce intorno a sé una serie di talenti italiani presi da altre formazioni esistenti: Sergio Carnevale dei Bluvertigo alla batteria acustica, Daniel Plentz dei Selton alla batteria elettrica, Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion alla chitarra, Raffaele Scogna e Roberto Dragonetti, direttamente dall’entourage di Ghemon, al basso e alle tastiere. Insieme sono Nic Cester & The Milano Elettrica, una formula che ad oggi ha calcato i palchi di

Melbourne, Londra, Roma, Padova, Lucca, Milano.