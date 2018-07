Liceo musicale più “leggero” per chi abita in città

La Giunta di Varese ha approvato le proposte presentate dalla cooperativa Musica per Varese in merito alla anno di attività 2018/2019 del Liceo musicale di Varese.

In particolare è stato approvato il mantenimento delle attuali tariffe mensili per gli allievi residenti nel comune di Varese oltre alla conferma dell’attuale agevolazione di 43 euro da applicarsi sulla tariffa complessiva annua di frequenza a favore degli allievi residenti a Varese ed iscritti ai corsi principali.

Per agevolare ulteriormente le famiglie varesine che vogliono iscrivere il proprio figlio al Liceo musicale, in ragione dei significativi contributi che il Comune mette a disposizione per promuovere e agevolare tale attività, l’amministrazione ha introdotto un ulteriore sconto di 15 euro che verrà applicato sulla tariffa complessiva annua agli iscritti ai corsi di orientamento alla musica, musica moderna e corsi culturali.

Con questa ulteriore riduzione alcune tariffe subiranno una riduzione complessiva di 58 euro, pari in alcuni casi ad oltre il 10% del corso complessivo.

Per gli allievi invece non residenti nel comune è stato previsto un aumento dell’8% rispetto alle tariffe applicate nell’anno 2017/2018. Inoltre sarà possibile per gli studenti stranieri perfezionare il proprio percorso musicale in Italia, a Varese, attraverso corsi con pacchetti personalizzati.