L’Icma piace agli studenti: “Triplo delle iscrizioni rispetto ai posti disponibili”

Sono in corso in questi giorni i colloqui per scegliere i nuovi studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Un compito non facile per la scuola di cinema di Busto Arsizio dato che «abbiamo ricevuto 75 richieste a fronte dei 25 posti che offriamo», spiega la direttrice della Scuola Minnie Ferrara a margine della presentazione della nuova edizione del cinema all’aperto.

«Siamo molto soddisfatti di questo perchè certifica il buon lavoro che facciamo qui -continua-, un lavoro che anche quest’anno avrà delle modifiche per rendere ancora più concrete le possibilità di lavoro per i nostri ragazzi». Nello specifico per il prossimo anno ci saranno tre novità. «La prima è un corso di produzione e regia pubblicitaria internazionale, un’esigenza che si sta consolidando nel nostro territorio, e che sarà tenuto da una docente di grande profilo, Paola Nasini». Poi nell’indirizzo di recitazione «arriverà un corso di canto che aiuterà a dare le basi per chi vorrà cimentarsi nel doppiaggio e che sarà tenuto da docenti del Piccolo Teatro di Milano».

Per imparare poi i piccoli trucchi che rendono le performance degli attori più credibili ci sarà un workshop di combattimento. All’Icma arriveranno così alcuni stunt-man professionisti che insegneranno i ragazzi cosa fare per dare o ricevere colpi, rendere più credibili le cadute e simulare la morte.