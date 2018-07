Lidl assume in Lombardia, ecco come proporsi

Lidl, l’azienda tedesca nota nel campo della grande distribuzione, è alla ricerca di 85 nuove persone da assumere in Lombardia, nei centri commerciali di Milano e dell’hinterland; per selezionarle è stato organizzato un recruiting day per il 16 luglio 2018.

Sul loro sito si legge:

Stiamo cercando nuovi collaboratori da inserire all’interno della nostra squadra per i punti vendita di Milano e hinterland. In base al tuo profilo e alla tua esperienza, potresti essere inserito/a in uno dei seguenti ruoli: Operatore di Filiale (f/m)

Addetto Vendite (f/m)

Assistant Store Manager (f/m) Entrando a far parte del nostro team di filiale, sarai responsabile di alcune attività operative all’interno dei nostri punti vendita e contribuirai con il tuo supporto quotidiano a rendere più piacevole l’esperienza di acquisto dei nostri clienti. Se credi nella qualità di un servizio sempre attento e puntuale e pensi che il lavoro di squadra possa fare la differenza, questa è l’offerta giusta per te. Durante il Recruiting Day avrai l’opportunità di conoscere dal vivo la nostra azienda e di farti conoscere dai recruiter di Lidl Italia! Compila il form online (lo trovi qui) e se sarai in linea con uno dei profili ricercati per la zona di Milano e hinterland, ti contatteremo fornendoti ulteriori dettagli sul luogo e gli orari del Recruiting Day.

Oltre che attraverso i recruiting day, ci si può candidare per lavorare in Lidl attraverso la pagina web dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo.