L’Ippodromo si riempie per Ermal Meta

Erano anni che l’Ippodromo di Varese non ospitava un concerto. L’ultima volta risale al 1999 quando in scena andò Vasco Rossi. E ieri sera, 22 luglio, a riempire il grande prato è stato invece Ermal Meta a chiusura della due giorni di eventi del Lake&Sound festival. La manifestazione sostenuta dall’amministrazione comunale, nata anche con l’obiettivo di far rivivere il grande spazio e coinvolgere il pubblico dei più giovani.

Una due giorni ha visto alternarsi sul palcoscenico diversi artisti, tra cui Goldfish Recollection e il giovane cantautore varesino BIRø sabato e i Belize e il dj set di Waxlife ad aprire il concerto di ieri. Ermal Meta invece è arrivato in città per una data del suo “Non abbiamo armi tour”, unica data in Lombardia, dopo Brescia.

Le fan più temerarie hanno aspettato l’apertura dei cancelli fin dal mattino per guadagnare posti sotto palco; alla fine si conteranno più di duemila persone all’interno dell’area del concerto. Uno spettacolo iniziato con circa mezz’ora di ritardo ma che poi è continuato per due ore e mezza senza pause, seguendo una scaletta che alla fine conterà più di una ventina di brani.

Ermal Meta sale sul palco con una giacca argentata, una camicia azzurra e jeans neri. Il primo brano in scaletta é “Non abbiamo armi”, il famoso pezzo che da anche il titolo al suo ultimo album, il più famoso. Saranno molti infatti i brani pescati dall’ultimo lavoro discografico anche se non mancheranno pezzi dei precedenti dischi, “Umano” e “Vietato Morire”. Con lui una band di cinque elementi ormai rodata dalle date di questo tour che lo sta portando in tutta Italia. Il palcoscenico non ha una scenografia particolare ma è posizionato al centro dell’Ippodromo ed è circondato dalla bellezza naturale della città e delle sue montagne, sopra il cielo d’estate con i colori del tramonto. Uno scenario naturale che basta per rendere il tutto più bello. I giochi di luci e l’energia di Ermal Meta fanno il resto. Il pubblico lo segue fino alla fine dello Show, quando tornerà sul palcoscenico per regalare i bis finali prima di chiudere lo spettacolo.

La scaletta di Ermal Meta a Varese

1. Non abbiamo armi

2. Gravita con me

3. Ragazza paradiso

4. Il vento della vita

5. 9 primavere

6. Rien ne va plus

7. Tra le luci di Roma –

8. Caro Antonello

9. Vietato morire

10. Schegge

11. Volevo dirti

12. Molto bene, molto male

13. La vita migliore

14. Non mi avete fatto niente

15. Mi salvi chi può

16. Dall’alba al tramonto

17. Io mi innamoro ancora

18. Piccola anima

19. Voce del verbo

BIS:

20. Odio le favole

21. Straordinario

22. A parte te

23. Invecchio

24. Un pezzo di cielo in più