L’Isolino Virginia e i suoi gioielli da costruire

La domenica pomeriggio dell’Isolino Virginia è dedicata alle famiglie, con il laboratorio per bambini per costruire collane e monili ispirati allo stile prestorico seguito dalla visita guidata al sito Unesco e alle sue meraviglie, per grandi e piccini. Le iniziative sono distinte e si può scegliere se partecipare ad entrambe o anche ad una sola di queste.

Per il laboratorio l’appuntamento è alle ore 15 di domenica 15 luglio al pontile di Biandronno. Da qui il trasporto in battello all’Isolino per iniziare il “Laboratorio di Gioielli preistorici e talismani” alle ore 15.30. Un’esperienza didattica pensata dal personale del museo per portare i piccoli a comprendere l’importanza che gli ornamenti hanno rivestito nel passato. I bambini realizzeranno quindi monili alla «moda dell’Isolino» ispirandosi ai modelli rinvenuti durante lo scavo archeologico utilizzando diverse tipologie di materiali messe loro a disposizione.

A seguire, a partire dalle ore 17, viene proposta una visita guidata al sito archeologico.

Per info costi e prenotazioni scrivere a info@isolinivirginia.it.