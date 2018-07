Litiga per strada, denunciato

Nella giornata di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 52enne tunisino, poiché resosi responsabile del reato di inottemperanza all’ordine di espulsione emesso dal questore.

In particolare i militari dell’Arma sono intervenuti in Piazza XX Settembre per un controllo del soggetto rimasto coinvolto in una lite per futili motivi.

Sottoposto a controllo di polizia lo stesso risultava essere inottemperante ad un decreto di espulsione emesso dalla questura di Varese.