Lo staff UYBA 2018/2019

Completata la rosa delle giocatrici che a partire dalla fine di ottobre scenderanno in campo per l’avvio del Campionato Italiano di Pallavolo Femminile di Serie A1, la Unet E-Work Busto Arsizio comunica ufficialmente la composizione dello staff tecnico e medico.

A fianco del già confermato coach Marco Mencarelli ci sarà ancora Marco Musso, alla sua undicesima stagione in biancorosso.

Cambio della guardia invece per il ruolo di assistente allenatore che sarà ricoperto da Marco Gaviraghi (nella foto a sinistra), ex giocatore classe 1974 ben conosciuto dagli addetti ai lavori per le sue qualità tecniche e caratteriali: è stato schiacciatore in serie B1/B2 a Concorezzo, Cantù, Milano e Bergamo. Gaviraghi prende il posto di Christian Tammone, che assumerà un ruolo cardine nelle squadre giovanili, visti anche gli ottimi traguardi raggiunti nella stagione appena conclusa, con due bronzi alle finali nazionali con Under 16 e 18.

Novità anche per il settore statistiche che vede l’arrivo a Busto Arsizio dello scout-man Roberto Menegolo (nella foto a destra), per 4 stagioni al lavoro per il Neruda Bolzano e nell’ultima stagione in A2 maschile, sempre a Bolzano per l’AVS Mosca Bruno. Nel suo curriculum anche una convocazione azzurra per i Mondiali Femminili Under 20 in Messico nel 2017. Menegolo prende il posto di Tommaso Barbato, che nella prossima stagione sarà vice allenatore in A2 al VolAlto 2.0 Caserta, a fianco di coach Colasanto.