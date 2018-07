L’Orchestra Veneziana Casanova Venice Ensemble a Casa Morandi

Sabato 21 luglio 2018, l’Arena Estiva di Casa Morandi, ospiterà la grande Orchestra Veneziana Casanova Venice Ensemble diretta dal M° Tino Carollo che porta in giro per il mondo la cultura e la magia di Venezia.

Si esibiscono con i loro costumi Veneziani del ‘700. Il M° Tino Carollo hanno ricevuto nel 2004 al Palazzo del Cinema di Venezia il Prestigioso Premio “Leone d’Oro” per la Musica.

Un repertorio tratto dalle musiche di Vivaldi e del M° Reverberi con il Rondò Veneziano ma non solo. Il loro concerto è un viaggio musicale tra le sonorità più delicate delle colonne sonore d’autore come Morricone, Rota, Lai, Jarre. Si passa dalla musica classica ad un repertorio più leggero ma di grande pathos, delle melodie dei “Classici Italiani” per finire con alcuni brani dei grandi interpreti e cantautori tra i quali Riccardo Cocciante e Andrea Bocelli.

21 luglio 2018 | ore 21.30

ARENA ESTIVA Casa Morandi

CASANOVA VENICE ENSEMBLE in RONDÒ CONCERTO

Direttore M° Tino Carollo

Biglietti: intero € 10; ridotto (under12) € 5.

ORARI ESTIVI DELLA BIGLIETTERIA: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

I biglietti sono acquistabili anche online sul sito www.teatrogiudittapasta.it

Il concerto di terrà nel CORTILE DI CASA MORANDI – ARENA ESTIVA

Ingresso da via Varese – Saronno (VA) e da via I Maggio.

In caso di pioggia o maltempo il concerto si terrà all’interno della sala teatrale.