Luce e gas nasce un portale per evitare le “fregature”

Lo ha realizzato l’acquirente unico su indicazioni dell’autorità per l’energia e si trova all’indirizzo www.prezzoenergia.it. Si tratta del portale che raccoglie e pubblica tutte le offerte di vendita di lucee gas presenti sul mercato. Il meccanismo è semplice: l’utente deve inserire alcune informazioni che trova in bolletta, come il consumo annuo, la tariffa a prezzo fisso o variabile e il codice di avviamento postale della propria città. È un sistema che permette al consumatore di conoscere e comprendere con facilità le offerte presenti sul mercato dell’energia.

Il sito è molto chiaro e non ci sono operazioni complicate da fare. La riprova è che dopo qualche minuto dal suo debutto aveva avuto già migliaia di contatti soprattutto dal mobile. Il portale da settembre comprenderà tutte le offerte oggi presenti sul sito dell’autorità. L’utente potrà così districarsi nel ginepraio di proposte degli operatori commerciali che con questo nuovo strumento saranno costretti a tenere in maggiore considerazione le esigenze del cliente.