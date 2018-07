Luglio si chiude con una seduta di consiglio comunale

L’appuntamento è per il 31 luglio per l’ultima seduta estiva del consiglio comunale di Busto Arsizio. La convocazione è per le 20, quando in discussione arriveranno i 18 punti all’ordine del giorno.

Grande spazio al bilancio e all’urbanistica con l’assestamento 2018 – 2020 e con la variante al PGT, ma sul tavolo ci saranno anche tanti altri temi.

Tra mozioni e interrogazioni si discuterà di pedibus, casa dell’acqua, bagni pubblici e della proposta di spostamento del monumento ai caduti da Piazza Trento Trieste a Piazza Vittorio Emanuele (sua originale collocazione)