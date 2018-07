Luino Corsi, iscrizioni fino al 30 luglio

Le iscrizioni di “Luino corsi” si chiuderanno il 30 Luglio e non più 31, come in precedenza annunciato.

Per le iscrizioni necessario presentarsi presso gli uffici del servizio cultura secondo piano, ai seguenti orari:

Lunedi: mattina 9.30 – 12.30, pomeriggio 17.00 – 18.00

Martedi: chiuso

Mercoledi: mattina 9.30 – 12.30

Giovedi: mattina chiuso, pomeriggio 16.00 – 18.00

Venerdi: mattina 9.300 – 12.30

Sabato: mattina 9.00 – 12.00 – (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – URP – PIANO TERRA)