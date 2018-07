Luino fa il pienone aspettando Concato

«Abbiamo vissuto un fine settimana eccezionale che ha richiamato in città moltissima gente ed è coinciso anche con l’apertura del Luna Park all’ex campo sportivo -così commenta entusiasta il Vice Sindaco Alessandro Casali – Dopo il grande successo di presenze dell ‘ultimo fine settimana in occasione dei festeggiamenti per la festa Patronale, Luino si conferma meta ambita».

«Una soddisfazione vedere così tante persone in città e i locali affollati. Ringrazio le Forze dell’Ordine e la nostra Polizia Locale per l’ottimo lavoro svolto per garantire la sicurezza di tutti».

«La prossima settimana avremo ancora appuntamenti importanti. Innanzitutto proseguono le serate di preghiera alla Madonna del Carmine, che coinvolge tanti devoti e culmina con la processione, così tanto partecipata da tutti noi».

Durante il weekend, inoltre, spicca il nome di Fabio Concato proposto dalle rassegne Jazz in Maggiore, giunta al suo decimo anno, e Festival del Teatro e della Comicità. Il concerto dell’artista avrà luogo sabato 14 luglio al Parco a Lago con ingresso gratuito, conclude Casali