L’Unesco vota sì, nasce la riserva naturale “Ticino Val Grande Verbano”

La notizia era nell’aria da tempo ma solo oggi, a mezzogiorno spaccato (ora italiana) è diventata ufficiale: è nata la nuova area Mab “Ticino Val Grande Verbano”. Durante la trentesima sessione del “Mab Council” dell’Unesco che è in corso in Indonesia è stato infatti approvato l’ampliamento della riserva del Parco del Ticino che così ora comprende 233 Comuni tra Lombardia e Piemonte e un territorio che raggiungerà nel complesso oltre 332mila ettari di estensione.

A settembre 2017 la Riserva Valle del Ticino ha infatti presentato una nuova candidatura per estendere l’area Mab sino al confine svizzero includendo l’intero ambito del Lago Maggiore, dei Comuni rivieraschi e il territorio afferente al Parco Nazionale della Val Grande e del Parco regionale del Campo dei Fiori. Nella sua nuova configurazione la Riserva assumerà il nome di Ticino Val Grande Verbano, al fine di identificare i principali ambiti territoriali compresi nella nuova area.

Il Programma “L’uomo e la biosfera”, Man and the Biosphere – MAB, è un programma scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile. Il Programma mira a migliorare le relazioni tra le persone e l’ambiente in cui vivono e a tale scopo utilizza le scienze naturali e sociali, l’economia e l’educazione per migliorare la vita delle persone e l’equa distribuzione dei benefici e per proteggere gli ecosistemi naturali, promuovendo approcci innovativi allo sviluppo economico che siano adeguati dal punto di vista sociale e culturale e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Quello che comporterà questo allargamento per il nostro territorio sarà presentato in una conferenza stampa già fissata per lunedì mattina a Milano.