L’Università dell’Insubria attiva la magistrale di ingegneria

« Un corso di ingegneria è di cinque anni. E finalmente, dopo lunga attesa, l’Università dell’Insubria completa la sua offerta formativa». Fabio Conti, direttore del Dipartimento di scienze teoriche e applicate, annuncia il completamento di un percorso che da anni si voleva realizzare ma che, la delicata situazione economica del paese e del mondo accademico, non permetteva.

Dal prossimo anno, quindi, chi ottiene la laurea triennale in Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente potrà continuare a Varese la sua preparazione con la magistrale “Ingegneria Ambientale e per la Sostenibilità dell’Ambiente di Lavoro”: « Siamo la seconda università che offre questo percorso formativo nel campo della sicurezza e dell’ambiente dopo la Sapienza di Roma – rivela il professor Conti – La richiesta del mondo del lavoro è tanta anche perché ormai le due aree, ambiente e sicurezza, hanno iniziato a viaggiare in parallelo mentre prima il legislatore spesso complicava la vita».

Il corso di studio dura due anni e gli insegnamenti erogati approfondiscono tematiche che vanno dalla gestione e progettazione ambientale ad ampio spettro, alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Più precisamente, il Corso è orientato alle tradizionali tematiche della protezione e tutela ambientale a cui si aggiungono i temi della sostenibilità del lavoro, ovvero la sicurezza negli ambienti di lavoro e nei processi produttivi. Il piano di studio è una miscela equilibrata di discipline tradizionali, soprattutto dell’Ingegneria ambientale, e insegnamenti di definizione più recente, come, ad esempio, quelli che riguardano attività relative alle fonti energetiche alternative, al recupero degli edifici e alla sostenibilità del lavoro.

In particolare, il piano formativo è declinato secondo tre raggruppamenti: materie ingegneristiche specialistiche relative all’ambiente, materie ingegneristiche specialistiche nell’applicazione dei principi della sostenibilità degli ambienti di lavoro, materie scientifiche di supporto. Oltre alla didattica tradizionale, attuata con lezioni frontali, esercitazioni numeriche e di laboratorio, visite tecniche guidate, il corso prevede anche la possibilità di approfondire alcuni specifici temi, consentendo agli studenti che ne fossero interessati, di accedere a programmi di scambio internazionale e a tirocini formativi in azienda: « Le aziende sono sempre più sensibili e attente al tema della sostenibilità ambientale e della sicurezza – commenta il professor Vincenzo Torretta, preside del corso – per questo abbiamo avviato un’ottima relazione con il territorio che si rivolge a noi anche per corsi di aggiornamento o seminari professionalizzanti».

Lo studente riceverà una preparazione interdisciplinare che consentirà di sviluppare adeguate capacità di progettazione e gestione delle opere e dei servizi relativi ad attività connesse alla depurazione delle acque (acque di approvvigionamento e di rifiuto), al trattamento dei reflui gassosi, al recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, alla bonifica dei siti contaminati, al risparmio energetico e alla produzione di energia anche da fonti alternative, oltre che alla sostenibilità del lavoro in ambito civile e industriale.

Secondo l ‘Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), le figure professionali formate in questa tipologia di corso di laurea, si occupano del controllo ambientale, della raccolta e trattamento dei rifiuti, della bonifica ambientale e della sostenibilità del lavoro. In termini di codifiche ISTAT, il corso prepara alla professione di Ingegneri edili e ambientali (2.2.1.6.1).

I laureati di questo Corso possono accedere, previo superamento dell’esame di abilitazione alla professione, all’Albo degli Ingegneri, sezione Civile e Ambientale. I laureati che intendono proseguire verso ulteriori specializzazioni avranno la possibilità di accedere a dottorati di ricerca oppure a master universitari di secondo livello.

Per ulteriori informazioni sul Corso di Laurea in Ingegneria Ambientale e per la Sostenibilità dell’Ambiente di Lavoro: https://www.uninsubria.it/offertaformativa/ingegneria-ambientale-e-la-sostenibilit%C3%A0-dell%E2%80%99ambiente-di-lavoro