M5s critico sulle nomine del gestore delle acque Alfa Srl

L’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione di Alfa s.r.l., gestore del servizio idrico integrato per la Provincia di Varese, non va giù agli attivisti del Movimento 5 Stelle in provincia di Varese.

A preoccuparli sono le modalità di elezione che, in una lettera pubblica, definiscono frutto di una logica di spartizione politica: “da manuale Cencelli”:

“Il Cda – scrivono – è eletto dall’assemblea dei soci (composta solo da sindaci della provincia di Varese), quindi non possiamo che prendere atto, dati i fatti, che il bene comune per eccellenza (l’Acqua) verrà gestito da un consesso politico eletto con una vecchia logica partitica”

Ma non solo. Nella lettera (firmata dai parlamentari Paragone e Invidia, dal consigliere regionale Cenci e dai gruppi sul territorio di Varese5Stelle, M5S Busto Arsizio, Gallarate5Stelle, Laghi, Samarate, Fagnano Olona, Tradate, Cairate, Parco Ticino/Malpensa, Cardano al Campo, Varano Borghi, Luino) sollevano anche altri punti: