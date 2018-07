Macchine bloccate e telecomandi impazziti. “Giallo” in via del Cairo

Macchine che non si aprono più, telecomandi fuori controllo, montascale che non funzionano… Succede in una piccola ma centralissima area di Varese, gli ultimi 50 metri di via Del Cairo; una piccola porzione di centro storico dove, da un po’ di tempo e in modo assolutamente imprevedibile, vanno in tilt tutti gli apparecchi e i telecomandi che funzionano con onde radio.

«E’ già successo un paio d’anni fa, poi è successo nuovamente un anno dopo, e ora siamo di nuovo alle prese con questo fenomeno che non si capisce da dove venga – dice Giuseppe D’Auria – Si tratta dell’intrusione di onde radio anomale che bloccano i telecomandi delle autovetture parcheggiate nelle vicinanze e disabilitano il saliscendi per disabili installato nel nostro palazzo».

Il problema più grave riguarda le auto: i telecomandi smettono di funzionare e se la tua auto si apre solo con il telecomando resti fuori. «Un mio vicino – racconta D’Auria – ha dovuto spaccare il vetro per poter entrare in auto».

«Si tratta, probabilmente, di una fonte di onde radio non schermata, ma capire dove sia non è possibile se non con un’indagine tecnica. Ho già avvertito l’Azienda sanitaria che mi ha detto non essere un caso di sua competenza. Però sarebbe importante capire dov’è la fonte e se queste onde radio possono nuocere alle persone».

In attesa di capire da dove viene questo fenomeno, D’Auria fa un appello: «Se qualcuno in zona ha installato apparecchiature non schermate faccia un controllo, in modo da far cessare questa interferenza».