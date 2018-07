“Chi è malato di anoressia e bulimia non ha tempo di aspettare”

« Una situazione toccante, testimonianze che evidenziano una grande sofferenza» La visita a Villa Mira Lago, la clinica di Cuasso che cura i disturbi dell’alimentazione, ha lasciato un segno nell’assessore al Welfare regionale Giulio Gallera: « I tempi d’attesa in queste situazioni sono drammatici perchè la richiesta d’aiuto vale in quel momento. Ho ascoltato testimonianze davvero toccanti che evidenziano casi disperati».

Da anni, Villa Mira lago si occupa della riabilitazione di ragazze, spesso giovanissime, anche di 12 anni, che combattono contro un nemico invisibile che distrugge il loro corpo. Giovani troppo magre, o troppo grasse, che conducono una battaglia con il cibo, diventato all’improvviso veleno per la propria esistenza.

« L’età media delle nostre pazienti da dai 16 ai 24 anni – commenta Alessandro Raggi, psicoterapeuta e coordinatore clinico della casa di cura – La forbice, però, si sta allargando sia verso l’età più giovane sia verso quella adulta. È una situazione critica perchè chi arriva ad aver bisogno di aiuto non ha molto tempo. I tempi d’attesa nella nostra struttura, per i cittadini lombardi, variano da 8 ai 14 mesi. Un periodo eccessivo perchè non è prevedibile l’evoluzione di questa patologia in un lasso temporale tanto lungo».

L’assessore Gallera è arrivato sulle sponde del Ceresio per inaugurare la nuovissima comunità che sarà a breve aperta: si tratta della quarta, denominata “la ginestra” dedicata al fiore che rinasce sulla roccia lavica come segno di speranza dopo l’ondata distruttrice: « Questa comunità è dedicata ai casi psicopatologici più gravi quando ci sono anche importanti disturbi metabolici. Il nostro centro offre un percorso riabilitativo che punta sia a recuperare il peso ma anche a superare le difficoltà psichiche che la malattia comporta. Spesso, si tende a separare corpo da psiche: ma questo è il caso emblematico che evidenzia la stretta correlazione tra i due settori, inscindibili se si vuole affrontare un cammino di recupero».

Con 52 posti letto (ma solo 12 in convenzione con il servizio sanitario regionale), di cui 12 riservati a minori, Villa Mila Lago aprirà ora altri 15 letti della comunità ginestra: « Il bisogno è enorme e, spesso, mal gestito – afferma il dottor Raggi – perchè non c’è sufficiente conoscenza di questi disturbi. I pazienti a volte rimbalzano tra diversi servizi che non possono dare le risposte adeguate e complete. Noi non curiamo la fase acuta che viene affrontata in ospedale, ma subentriamo in quella successiva, riabilitativa, con tempi di degenza che variano tra i 6 e gli 8 mesi».

Anoressia, bulimia, obesità psicopatologica: i disturbi alimentari sono ancora misconosciuti: « Il problema – commenta Gallera – è che spesso non si trovano risposte competenti alla domanda di aiuto. Per questo ho intenzione di avviare un tavolo tecnico che dia linee guida da condividere con pediatri, gli psicologi delle scuole, i medici di famiglia e i genitori. Tutti devono sapere cosa rispondere in caso di domanda e a chi rivolgersi. Spesso la rete non è conosciuta e , così, si danno risposte vaghe o inappropriate. Partire dalla conoscenza è il primo passo per prendere in carico queste ragazze, giovani e giovanissime, la cui salute è davvero minacciata».