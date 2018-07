Malore in piscina all’alba, 22enne in pericolo di vita

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 4,30 presso un’abitazione di Breganzona, un 22enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto stava nuotando in piscina. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso conoscenza finendo dapprima sott’acqua per poi essere rapidamente soccorso dalle persone presenti, che hanno iniziato le operazioni di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Il 22enne versa in gravi condizioni tali da metterne in pericolo la vita.