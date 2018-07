Da Malpensa alla Val Grande, i Canadair sorvolano il varesotto

Canadair che sorvolano a bassa quota il varesotto. Sono state tante le segnalazioni degli aerei speciali dei Vigili del Fuoco che giovedì 19 luglio hanno attraversato i cieli della zona.

Si è trattato degli aerei che per tutta la giornata hanno lavorato in Val Grande, cercando di spegnere gli incendi che da ieri interessano l’area. Come mostra la foto del Malpensa Spotters Group uno degli aerei ha dovuto effettuare una sosta a Malpensa per fare rifornimento prima di tornare alla base.

È per questo motivo che intorno alle 20.30 l’aereo ha sorvolato i cieli del varesotto, segnalato a bassa quota su Gallarate e Busto Arsizio. Nella foto il sorvolo sopra Gallarate

Nel frattempo l’incendio sembra essere sotto controllo. Il giornale online VCO24 scrive: