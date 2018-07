A Malpensa arriva il presidente della Regione Fontana

Prima visita istituzionale a Malpensa del presidente di Regione Lombardia: è in programma oggi, alle 16, il primo tour “ufficiale” di Attilio Fontana allo scalo aeroportuale.

Ci sarà anche mezza giunta: Fabrizio Sala, vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca e Innovazione, gli assessori regionali Claudia Terzi (Infrastrutture, trasporti e mobilita’ sostenibile), Davide Caparini (Bilancio, Finanza e Semplificazione) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e

Clima).

Per Sea, interverrà il presidente Pietro Modiano, per raccontare appunto la crescita dello scalo, che registra ormai numeri superiori a quelli precedenti il de-hubbing di Alitalia. Sul fronte del lavoro, polemizza invece il sindacato di base, che con la Cub Trasporti definisce Malpensa “capitale del precariato”, citando diversi aspetti della gestione aeroportuale. «Se sommiamo ai lavoratori interinali, quelli delle coop., sono migliaia i lavoratori precari, che in questi anni hanno visto continuamente diminuito il loro salario». La Cub sottolinea in particolare la situazione dei lavoratori delle cooperative, tra handling e cargo city.

La visita di Fontana a Malpensa arriva dopo un mese di giugno che ha registrato una performance, per quanto riguarda i passeggeri, particolarmente rilevante: nel primo mese dell’estate Malpensa ha mosso 2 milioni 243mila 237 passeggeri, con un aumento quanto mai signmificativo (+10,4%) rispetto al dato dello stesso mese del 2017.