Maltempo, cade un noce a Vergobbio

Nessun ferito, ma tanta paura per un noce caduto a Vergobbio, frazione di Cuveglio, a causa del maltempo.

Il fatto è avvenuto in via Piemonte. Gli uffici comunali sono già al corrente del fatto. Non si registrano feriti.

Solo ieri, a causa del maltempo, sempre a Cuveglio, si è verificato un distacco di materiale sassoso a Sant’Anna, altra frazione nella valle del torrente San Gottardo.