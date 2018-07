Maltempo, altra mattina difficile per i pendolari

Un’altra mattina difficile per i pendolari, in particolare delle linee Gallarate-Milano e Laveno-Milano Cadorna. Questa volta per le conseguenze del maltempo.

I danni causati dal maltempo hanno imposto la sospensione del traffico ferroviario sulla Luino-Gallarate, su cui Trenord ha attivato un servizio autobus-spola. Sono stati soppressi sull’intero percorso anche i treni 20303 e 20307 da Luino a Porta Garibaldi, che appunto coprono l’intero viaggio da Luino fino a Milano e che quindi servono anche il popoloso hinterland Nord di Milano.

Ancora alle 9.30 un gruppo di pendolari lamenta di essere bloccato a Luino, in assenza anche di servizi sostitutivi. «Non ci sono e noi rischiamo di perdere il posto di lavoro, con questi disagi».

In mattinata RFI ha poi informato che la linea è chiusa tra l’altro anche “per uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi”. Alle ore 10 non c’erano ancora previsioni per la riattivazione.

Sul ramo FNM problemi per la sezione Varese-Laveno, interrotta tra Cocquio e Comerio. Il diretto 2016 Laveno Mombello-Milano Cadorna, che doveva arrivare al capolinea della metropoli alle 7.38, ha accumulato 25 minuti di ritardo. Il 2024, sempre direzione Milano, ha accumulato 20 minuti, così come – in senso opposto – il 1011 diretto a Laveno.

Alla stazione di Gazzada, sulla Gallarate-Varese, è chiuso il sottopasso, allagato.