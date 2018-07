Maltempo, sospesa la traversata dell’Eremo

La Commissione di gara ha ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza, modificare il programma della Traversata dell’Eremo, la famosa gara che da 23 anni si tiene fra le due sponde del Lago Maggiore e che quest’anno era in programma per sabato 21 luglio.

Lo recita una nota viste e “analizzate le principali stazioni meteo e verificato che nella mattina di sabato saranno presenti temporali di forte intensità sul lago Maggiore nella zona della traversata Stresa – Reno di Leggiuno”.

Queste le variazioni previste dalla nota diramata dagli organizzatori alle 12 di venerdì 20 luglio:

a) Non ci sarà la traversata partenza prevista alle ore 11,30 (con temporali in corso fino alle ore 13,00)

b) La traversata sarà sostituita da una nuotata nel golfo di Reno km 3 c/a con ritrovo

nuotatori dalle ore 12,30 sulla spiaggia di Reno. Start della nuotata ore 14,00 tempo max 1 ora e 30 minuti

c) NON ci sarà il programmato pasta party sostituito da un rinfresco all’arrivo

d) Ore 16,00 start del km 1,5 (escluso i nuotatori della combinata)max 1 ora

e) Ore 16,15 start del km 1,5 (nuotatori della combinata) max 1 ora

f) Ore 17,45 start 500 metri a rana max 30 minuti

g) Possibilità di nuove iscrizioni su tutte le gare a partire dalle ore 12,30

Stiamo facendo tutti gli sforzi per garantire una nuotata in sicurezza nel golfo di Reno di Leggiuno.

Il programma indicato, comunque, potrebbe essere ulteriormente modificato

in base all’evoluzione meteo della giornata.

Ricordiamo che ogni nuotatore riceverà una maglietta tecnica con disegno creato dalla scenografa Francesca Miramonti ed una coppetta di finisher che potrà ritirare appena terminata la gara al gazebo della premiazioni . Trofei in cristallo dipinti a mano dalla decoratrice Luciana Sartori verranno dati ai primi tre classificati uomini e donne al termine di ogni gara.

Personale organizzazione

Ritrovo in spiaggia ore 10,00