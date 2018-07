Maltempo, Vigili del Fuoco al lavoro in tutta la provincia

Un albero caduto su un’automobile in sosta, allagamenti, pianti in mezzo alla strada. Notte di grande lavoro per i Vigili del Fuoco che sono intervenuti in tutta la provincia a causa del maltempo.

Galleria fotografica Alberto caduto per maltempo a Varese, in via Frattini 3 di 3

Venticinque le chiamate da parte dei cittadini che hanno richiesto l’intervento delle squadre per danni causati dalla forte pioggia e dal vento.

La zona di Busto Arsizio e del luinese quelle più colpite ma i mezzi dei pompieri hanno lavorato in tutta la provincia sopratutto per rimuovere rami dalla strada o tagliare quelli pericolanti. Interventi anche per allegamenti di scantinati.

Problemi anche al Pronto Soccorso di Gallarate dove è stato necessario evacuare la sala d’attesa per infiltrazioni d’acqua. Sul posto la Squadra dei Vigili del Fuoco di Busto Arsizio.

A Varese, in particolare, è caduta una pianta caduta in via Frattini, davanti agli Uffici Finanziari, colpendo un’automobile parcheggiata. Gli operatori intervenuti con un’autopompa hanno rimosso la pianta e messo in sicurezza l’area (foto in alto, inviata da una lettrice).

L’allerta meteo della Protezione Civile è fino alle 12 di sabato 21 luglio, in giornata il tempo dovrebbe migliorare e l’intensità delle piogge diminuire.