Mamme e nonne protestano: “Stop agli spinelli a Villa Gianetti”

Sono arrabbiati i genitori e i nonni che frequentano l’area verde di Villa Gianetti con i propri piccoli per la presenza di ragazzi e ragazzini che non sono schiamazzano e vandalizzano la sede di rappresentanza di via Roma ma non esitano a fumare spinelli a poca distanza dai bimbi.

“Villa Gianetti – spiegano i frequentatori – è il principale parco gioco della zona a traffico limitato l’Amministrazione ha recentemente riqualificato sia gli arredi sia la pavimentazione antiscivolo ed è quindi molto piacevole passare i pomeriggio con i bimbi che giocano. Peccato per la presenza dei ragazzi più grandi che schiamazzano, scrivono sulle facciate della villa e fumano spinelli. Comportamenti non certo educativi da tenere vicino ai bimbi più piccoli”.

Negli ultimi mesi sono stati numerosi i controlli della polizia locale nella zona proprio per rispondere alle richieste dei genitori ma il fenomeno non è stato debellato. Da non dimenticare anche la presenza di senza fissa dimora che bivaccano, lasciando rifiuti di vario tipo, ed arrivando anche ad urinare in pubblico.