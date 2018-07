Da manager a cantante di strada per Save The Children

Per una settimana Sergio Capelli e Cristhian Cambria, hanno tolto gli abiti di Senior HR Business Partner e di Specialista in Otorinolaringoiatra per vestire quelli di cantati di strada per le vie di Londra a favore di una raccolta fondi per Save the Children a sostegno dei bambini in fuga dalle guerre.

Un’idea nata quasi per caso, circa un anno fa, durante un viaggio proprio nella capitale Britannica, incuriositi da quei musicisti che celgono la strada come palcoscenico

I due amici, ritagliandosi del tempo dal lavoro e dal ruolo di padre, da un paio d’anni avevano ripreso in mano la passione per la musica che li accomuna fin dagli anni del Liceo e hanno fondato il duo Backup rispolverando i vecchi spartiti di musica, straniera per lo più.

In questa nuova avventura però hanno deciso di portare con sé la musica italiana dei grandi autori da Jannacci a De Gregori e peregrinare per le strade della city armati di chitarra e microfono.

Il pubblico curioso e partecipe ha premiato la loro intraprendenza contribuendo con le offerte alla raccolta fondi che ha raggiunto ad oggi oltre 500 Euro.

L’avventura sta per terminare e tra poco ritorneranno ai loro clienti e pazienti ma tutti noi possiamo continuare a contribuire alla loro raccolta fondi per i bambini in fuga dalla guerra.