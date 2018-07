Manutenzione e riparazioni auto: in provincia spesi 495 milioni di euro

Auto, ma quanto mi costi? Tanto, a guardare le statistiche elaborate dall’Osservatorio Autoprometec. La provincia di Varese, per manutenzioni e riparazioni, ha speso 495 milioni euro. È la quarta provincia nella classifica lombarda, dopo quella di Milano (2 miliardi e 711mila euro), Brescia (724 milioni) e Bergamo (604 milioni). In totale nella sola Lombardia nel 2017 sono stati spesi 6,3 miliardi di euro, mentre in Italia 30,9 miliardi.

C’è stata una crescita del 4,8% della spesa rispetto al 2016 ( 29,5 miliardi). Lo studio è stato elaborato tenendo conto di un modesto incremento del ricorso da parte degli italiani alle officine di autoriparazione (+2%), dell’aumento del parco circolante (+1,7%) e del fatto che i prezzi per la manutenzione e riparazione nel 2017 sono aumentati mediamente dell’1% (stima effettuata sulla base di una media ponderata degli indici Istat dei prezzi per la manutenzione e riparazione, per l’acquisto di pezzi di ricambio e accessori, per l’acquisto di pneumatici auto e per l’acquisto di lubrificanti).

Una spesa che continua a crescere per il quarto anno consecutivo dopo la contrazione avvenuta nel biennio 2012-2013. (Fonte Osservatorio Autoprometec)