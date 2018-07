Marcolli e Consagra i migliori a Comerio

Milo Marcolli (primo anno) e Samuele Consagra (secondo anno) sono i vincitori del 10° Trofeo del Centenario del Circolo Familiare, gara disputata a Comerio e valida come seconda prova della Ciclovarese Challenge di categoria Esordienti.

Una gara, quella comeriese, che ha avuto tra i protagonisti anche Alessandro Cattani (Pedale Saronnese) e Simone Zanini (Prealpino) i quali, grazie ai piazzamenti ottenuti, si sono portati in testa al challenge che, per i Giovanissimi, è intitolato GP Sestero e Memorial C. Busata. (foto G. Azzimonti)

L’11° Trofeo Comune di Comerio ha visto – tra i “primo anno” – vincere Marcolli (Besanese) davanti a Filippo Turconi (Bustese Olonia) e al già citato Cattani. Nel “secondo anno” invece Consagra (Legnanese) ha preceduto Zanini e Manuel Mosconi (Madignanese).