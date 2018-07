Marijuana alta un metro: arrivano la denunce

Cinque piante di marijuana alte un metro sono state sequestrate nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate nell’ambito di una serie di controlli svolti sia sulle strade, sia alla stazione, sia in alcuni locali pubblici sparsi sul territorio.

Oltre alle piante i militari hanno sequestrato anche 14 grammi di hashish. In tutto i carabinieri hanno denunciato quattro persone (tre gli stranieri) oltre che per il possesso degli stupefacenti anche per furto e violazione della legge sull’immigrazione. (foto di repertorio)

Gli stupefacenti – in questo caso si tratta di hashish – hanno messo nei guai altre due persone segnalate all’autorità giudiziaria. Nel complesso, l’azione dei carabinieri ha permesso di identificare 115 persone, di controllare 83 autovetture e sei esercizi pubblici.