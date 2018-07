Marijuana in casa, denunciato ventisettenne

Nella serata di sabato i carabinieri della stazione di Arcisate hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Varese un operaio ventisettenne di Arcisate, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari dell’arma procedevano al controllo del soggetto mentre si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria di Arcisate in compagnia di altri 7 giovani, in buona parte minorenni.

Sottoposto a perquisizione personale successivamente estesa presso la propria abitazione venivano rinvenuti 20 grammi di hashish, 12 grammi di marijuana e 7 piantine di cannabis indica, il tutto posto sotto sequestro dei Carabinieri (immagine di repertorio).

I giovani minorenni venivano segnalati alla prefettura di Varese per gli adempimenti di competenza.