Maroni punta a Santiago, pellegrino sul cammino portoghese

Abbiamo lasciato Roberto Maroni alla celebrazione delle nozze del suo capo scorta a Luino e lo ritroviamo ora in cammino verso Santiago.

L’ex Governatore di Regione Lombardia è partito ieri per il cammino portoghese e arriverà a Santiago de Compostela nella seconda metà di luglio.

Il cammino portoghese è uno dei primi ad essere percorso e tuttora uno dei più frequentati. Il suo percorso si snoda da sud a nord a non molta distanza dalla costa atlantica e collega Lisbona a Santiago. È lungo 620 chilometri.

Non è la prima volta di Maroni lungo un cammino di pellegrinaggio. Nel 2015 aveva percorso anche un tratto della via Francigena in Lombardia.