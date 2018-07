Marsico presenta una nuova associazione nel campo di Forza Italia

Un’associazione che si muove nel campo politico di Forza Italia, diversa dalla ben nota Agorà (presieduta dai forzisti Nino Caianiello e Marcello Pedroni) ma animata da un fuoriuscito, uno tra i suoi volti più noti: Luca Marsico.

L’ex consigliere regionale di Forza Italia è pronto a tagliare il nastro di un nuovo progetto culturale e politico. Si tratta di un’associazione alla quale Marsico e un gruppo di persone sono al lavoro da un paio di mesi. Un cantiere cominciato dopo le elezioni regionali che sono state, non è un segreto, oggetto di alcuni malumori all’interno del partito.

Non trapelano molti particolari se non che è stata fissata una data per la presentazione pubblica della nuova associazione. L’appuntamento è per martedì 10 luglio al cafè Zamberletti in centro a Varese quando Marsico, che dell’associazione è presidente, terrà a battesimo questa nuova esperienza culturale e politica.