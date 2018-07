Martedì, ore 9: primo appuntamento per il Varese

Ci sarà l’incertezza sulla categoria, ci sarà una rosa incompleta e provvisoria, ci sarà un po’ di scetticismo dovuto principalmente a un passato burrascoso. Ma intanto ci sarà un raduno con una squadra che si chiama Varese Calcio, con un allenatore vero, con uno staff tecnico regolare e con la prospettiva di un programma estivo fatto di ritrovo, ritiro e amichevoli (seppur ancora da definire). Insomma, di normalità calcistica.

Domani – martedì 24 luglio – alle 9 del mattino, l’avventura calcistica del Varese ripartirà per una nuova stagione, evento tutt’altro che scontato fino a poche settimane fa quando le possibilità di un nuovo fallimento erano altissime. Invece, a disposizione dell’allenatore Manuele Domenicali ci sarà un gruppo di giocatori chiamato a impegnarsi nei prossimi giorni con la possibilità di “fare la squadra”, e cioè di strappare un ingaggio in biancorosso nell’attesa di conoscere la categoria a cui prendere parte.

Simonetto

Pochi i volti noti, stando all’elenco diramato dall’ufficio stampa della società. Rispetto all’anno scorso saranno presenti innanzitutto i due giovani cresciuti nel vivaio e diventati giocatori veri per la prima squadra, il difensore centrale Matteo Simonetto e la mezzapunta Lorenzo Lercara (foto in alto). Con loro il portiere Scapolo, alcuni ragazzi provenienti dalla formazione juniores già portati da Tresoldi nel gruppo dei “grandi” (M’Zoughi, Mauro, Mondoni) e molti giovani pronti per essere testati dallo staff tecnico. Logicamente l’incertezza sulla categoria tiene congelate alcune trattative di mercato (la Serie D richiama un profilo di giocatori di un certo tipo, rispetto all’Eccellenza; l’esperto centrale Alberto Cossentino, ex Latina, è uno di questi) ma al momento non ci sono ufficialità. Pochissimi gli over 25, e cioè gli argentini Mochi e Centani (entrambi ex Arona), Diaz (già al Cuneo) e Romea (scuola Gimnasia La Plata).