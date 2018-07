Martinenghi, l’infortunio è passato

Buone notizie per Nicolò Martinenghi: l’infortunio che lo ha lasciato ai box per tutti questi mesi, facendogli inoltre perdere un appuntamento importante come gli Europei che cominceranno tra qualche giorno, è alle spalle.

A spiegare le sue condizioni è l’allenatore Marco Pedoja: «La risonanza svolta lunedì (23 luglio, ndr) ha dato esito positivo. La frattura da stress è guarita, anche se rimane un’infiammazione che verrà curata con creme antinfiammatorie per circa un mese. L’altra nota positiva è che non ha perso molta massa muscolare e le due gambe hanno mantenuto un buon equilibrio».

È presto per dire quando potrà tornare a gareggiare, ma da fine agosto potrebbe riprendere la preparazione atletica e allenarsi al meglio per la prossima stagione.