Massi su una casa, tre persone evacuate

Forse la forte pioggia caduta la notte scorsa ha causato il distacco di alcuni massi che sono rovinati a valle colpendo in pieno il tetto di un’abitazione privata in località Sant’Anna a Cuveglio.

L’allarme è scattato a metà pomeriggio quando al 115 sono arrivate le richieste di soccorso da parte dei residenti.

La polizia locale di Cuveglio ha transennato l’area e i vigili del fuoco hanno operato sul posto. Si è mossa anche la protezione civile e il sindaco, Giorgio Piccolo, che ha coordinato i soccorsi, ha firmato l’ordinanza di sgombero della famiglia che passerà la notte a casa di parenti.

«La zona era stata oggetto di un intervento della Regione due anni fa per contenere la possibile discesa a valle di materiale – spiega il sindaco Giorgio Piccolo, sul posto con l’assessore Giuseppe Lioi – . Oggi abbiamo nuovamente segnalato il fatto ai tecnici regionali che interverranno. Il tecnico comunale sta operando i sopralluoghi, ma in via precauzionale abbiamo dovuto firmare lo sgombero dell’immobile».

La zona è in posizione periferica rispetto al paese, e si trova proprio sotto la montagna, in una stretta vallata scavata dal fiume San Gottardo, con ripidi versanti, raggiungibile attraverso una strada che si dipana sulla sinistra dalla provinciale che porta a Duno.

Il problema del dissesto idrogeologico è piuttosto sentito nella zona: non più tardi di tre settimane fa uno smottamento si verificò sulla strada che va da Cuveglio ad Arcumeggia, interrompendo la provinciale.