Mastini, conferme in serie per la difesa

Prosegue la manovra di “stabilizzazione” e rafforzamento per i Mastini Varese che nella prossima stagione affronteranno la Italian Hockey League, secondo livello per quanto riguarda la gerarchia nazionale di questa disciplina.

La squadra, nata dall’accordo tra l’Hc Varese e i Killer Bees, ha annunciato la conferma di altri cinque giocatori già in pista lo scorso anno (in quel caso con la maglia dei Bandits): nomi che si vanno ad aggiungere ai primi uomini rinnovati dalla dirigenza giallonera e cioè Sorrenti, Terruggia e F. Borghi.

In questa “tornata” di firme, i Mastini hanno pensato innanzitutto al reparto arretrato: i rinnovi riguardano infatti un portiere e tre difensori oltre a un solo attaccante. A guardia della gabbia varesina ci sarà di nuovo il 24enne Davide Bertin (foto in alto), al terzo anno consecutivo in via Albani: il portiere nativo di Pinerolo – 14 presenze nella scorsa stagione – sarà impegnato anche nella gestione della formazione under 11 del club.

Il terzetto di difensori confermati quest’oggi è formato dagli esperti Nicola Barban (’85) e Matteo Cesarini (’86 – ha anche responsabilità dirigenziali) e da Erik Mazzacane (’94), il più giovane dei due fratelli che da tanti anni vestono le insegne giallonere. In attacco invece è arrivata la firma di Daniele Odoni, il 25enne comasco che lo scorso anno ha segnato otto reti a favore di Varese. La sensazione è che la società, coordinata da Matteo Torchio e Matteo Cesarini, procederà con altri rinnovi importanti ma pure con qualche nuovo innesto che vada ad aggiungersi ai già annunciati Vanetti e Franchini.