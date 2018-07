I Mastini hanno scelto lo straniero: sarà Marco Franchini

Ha nome e cognome italianissimi, ha già giocato a Varese ma arriva dal Canada e sarà lo straniero – l’unico, come da regolamento – dei rinnovati Mastini che si preparano ad affrontare la stagione 2018-19 sotto la guida tecnica di John Cacciatore.

Marco Franchini, già protagonista due anni fa con la maglia dei Killer Bees (contribuì non poco a vincere la Coppa Ticino), è pronto a lasciare il Canada per tornare a Varese e diventare uno dei punti di forza della formazione giallonera che – come noto – tornerà a indossare il vecchio logo riponendo quelle dei Bandits, e a partecipare a una Italian Hockey League che si preannuncia di alto livello tecnico.

Franchini, 28anni, è nato nei pressi di Toronto e ha sviluppato la propria carriera proprio nelle leghe hockeyistiche dell’Ontario (OHL, OJHL), sempre riempiendo il tabellino di punti. Una delle qualità che hanno spinto la dirigenza dei Mastini, il presidente Matteo Torchio e Matteo Cesarini, ha richiamare in Italia l’attaccante di stecca destra il quale dovrà essere il principale terminale della squadra a livello offensivo.

Il giocatore si sta preparando con un percorso individuale di allenamenti nel corso dell’estate nell’attesa di unirsi alla squadra giallonera che sta via via prendendo forma in questo periodo.