Maturità raggiunta per il nuotatore Martinenghi e la sciabolatrice Dalla Vecchia

Esame di Stato con pieno successo per i quasi 250 ragazzi candidati degli Istituti Acof-‘Olga Fiorini’ di via Varzi 16 a Busto Arsizio nel primo ano di gestione del dirigente Luigi Iannotta. Soddisfatto il nuovo preside per l’esito che premia gli sforzi del personale docente, e non solo, degli Istituti.

Due i ‘100’ ottenuti da Giada Spera e Desirèe Filippelli dell’Istituto tecnico settore tecnologico Grafica e Comunicazione.

«Due giovani già premiate durante l’anno scolastico per i successi in concorsi – sottolineano in via Varzi -. In particolare, sotto la guida della professoressa Alessandra Caprioli, Giada Spera è risultata tra i vincitori del contest dell’Accademia di Belle Arti ‘Aldo Galli’-Ied Como e del concorso del Consorzio Cial ‘Obiettivo alluminio’, in questa seconda occasione insieme alla collega di ‘100’ Desirèe Filippelli».

«Sono molto soddisfatto dei risultati che hanno visto tutti i nostri candidati interni promossi – spiega Maro Ghisellini – e superare il grande test dell’Esame di Stato. Voglio in particolare sottolineare che, per il secondo anno consecutivo, abbiamo vissuto l’esperienza dell’Esame di Stato con un percorso quadriennale per il Liceo internazionale per l’Innovazione. La nostra esperienza con il quadriennale ha aperto la via a livello nazionale e sta dimostrando che l’Acof è una scuola che vede lungo e sa aprire, con successo, strade che gli altri hanno poi battuto solo dopo aver visto

quanto le ragazze e i ragazzi, nonché le loro famiglie, hanno gradito nei nostri Istituti guadagnando un anno per l’ingresso nel mondo accademico o del lavoro».

Tra i candidati, a conferma della qualità del percorso quadriennale del Liceo internazionale per l’Innovazione, Agnese Scarabelli e Antonio Mantella saranno, per due mesi, come rimarca il dirigente scolastico Luigi Iannotta, protagonisti di uno stage al Parlamento europeo di Bruxelles negli uffici dell’europarlamentare saronnese Lara Comi.

Sul fronte del Liceo della comunicazione a indirizzo sportivo ‘Marco Pantani’ si segnalano i diplomi ottenuti da Matteo Gabbia (prima in ritiro con il Milan di Gattuso e ora agli Europei Under 19 in Finlandia) e del nuotatore recordman italiano dei 100 rana Nicolò Martinenghi (che ha anticipato la sessione di esami per partecipare a gare internazionali). Maturi anche il pallanuotista dalla Sport Management Leonardo Baldinetti e la sciabolatrice campionessa mondiale Beatrice Dalla Vecchia. Nel Liceo ‘Pantani’ maturo anche Niccolò Zanardi, figlio del campione ex Formula 1 e paralimpico Alex.

Con il diploma di maturità in tasca, e forti di una borsa di studio, voleranno quindi nei college e nelle strutture sportive degli Usa i neo diplomati Francesco Biraghi (Legnano Basket) e il calciatore Giacomo Giuseppe Stefano Sanvitale. «Con loro – spiega la professoressa Sara Ciapparella – prosegue la tradizione di studenti che, dai banchi e dalle aule dell’Acof, approda negli Usa per giocare e studiare».

Per l’Istituto tecnico settore tecnologico sistema Moda, articolazione tessile, abbigliamento e moda, si segnalano i buoni risultati di Alice Giani (tra le menzionate come miglior Portfolio per le categorie Grafica e Progettazione per il contest ‘Fashion Graduate italia’) e Anna Schiona, che ha vinto una borsa di studio di un anno per l’Accademia Moda Milano per la Modellistica.