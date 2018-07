Maxinido di vespe, traffico deviato dal centro storico

In vigili del fuoco stanno intervenendo a Gallarate per la disinfestazione di un maxinido di vespe in via Postcastello.

È una delle due vie di accesso al centro storico e, per precauzione, la via è stata chiusa.

Sul posto la Polizia Locale, che impedisce appunto l’entrata in via Postcastello. Qualche disagio alla circolazione tra la zona stazione e piazza Risorgimento.