“Meglio asfalto nuovo e cartelli chiari di un altro addetto stampa”

«Un asfalto decente, una cartellonistica adeguata, rifornimenti ai reparti tempestivi. Sono tante le “urgenze” che l’ospedale di Varese lamenta e che potrebbero essere sistemate investendo quelle risorse che, invece, si vuole destinare a una persona che faccia da addetto stampa». Francesco Tucci, delegato RSU Fials al Circolo non riesce a capire la necessità di prendere per sei mesi a 15.000 euro una persona che si occupi di comunicazione quando l’azienda ha già una figura di riferimento: « Non riusciamo a capire quali siano le priorità di questa direzione – commenta Tucci – e solleveremo la questione nella prossima riunione del tavolo sindacale».

Ma quali potrebbero essere i problemi risolvibili con quei fondi? « Ad esempio l’asfaltatura delle strade all’interno del Circolo che, in alcuni tratti, sono piene di buche. È pericoloso soprattutto per gli utenti, quelli fragili e in carrozzina. È già capitato che qualcuno sia caduto e si sia fatto male. C’è, inoltre, la questione della cartellonistica che attende di essere aggiornata e potenziata dal 2007 quando è stato aperto il monoblocco. A tutti noi operatori capita di essere fermati dagli utenti che non riescono a trovare un reparto o un ambulatorio. Non sarebbe ora di migliorare l’accoglienza di questo presidio?»

« Ogni giorno, come sindacato riceviamo numerose lamentele perché manca materiale o ci sono situazioni di difficoltà. Quando noi chiediamo di risolvere i problemi ci viene sempre risposto che mancano le risorse. Poi scopriamo che per altre voci i soldi ci sono. Da qui la domanda: quali sono le priorità di questa direzione».

Il bando, che si è chiuso settimana scorsa, porterà all’individuazione di una figura che si occuperà della comunicazione, dei rapporti con la stampa e dei social network aziendali. Sino alla fine di gennaio, quando il mandato a tempo scadrà.