Meglio un buon vino, che un gratta-e-vinci

Primo intervento in aula per Leonardo Tarantino, sindaco di Samarate e – da marzo scorso – deputato della Repubblica nelle file della Lega.

Tarantino ha parlato nell’ambito della discussione sul “Decreto Dignità”, che prevede anche l’introduzione del divieto di pubblicità per il gioco d’azzardo, come forma di disincentivo al gioco.

«Intervengo da sindaco di una cittadina impegnata da oltre dieci anni nella lotta alla ludopatia e alla diffusione del gioco», ha spiegato Tarantino aprendo il suo intervento e ricordando la lunga storia che abbiamo ricordato anche recentemente (l’impegno è passato per più amministrazioni e divenuta via via più ampia). Tarantino ha ricordato anche la dimensione di rete tra i Comuni del Varesotto, con un progetto articolato su più azioni.

«A Samarate si spendono per il gioco gli stessi soldi del bilancio del Comune, quasi 10 milioni di euro» ha ricordato l’onorevole-sindaco, riprendendo i numeri resi noti da associazione And. «Sono numeri allarmanti e inaccettabili. E la responsabilità non può che essere anche del legislatore nazionale». Il parlamentare della Lega ha ragionato anche sul recupero delle cifre oggi spese nel gioco, soldi da immettere«nell’economia reale, nella manifattura italiana, negli spettacoli culturali o nel magnifico patrimonio agroalimentare». Citando anche gli acquisti in «buon vino» e «olio extravergine», con riferimento quasi autobiografico (Tarantino è anche produttore agricolo con terreni in Puglia).