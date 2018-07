Meno treni, pendolari ammassati e accaldati

Entra in vigore l’orario ridotto dei treni e subito si registrano i disagi, denunciati dai Comitati Pendolari. Legati non tanto all’orario estivo (che entrerà in vigore il 5 agosto, precisa Trenord) ma alla riduzione del nuove di vagoni.

«Questa mattina con l’introduzione dell’orario ridotto stiamo registrando lamentele dei pendolari sia delle linee s5 e s6 che di altre relazioni (vedi 10403 come esempio) dove viaggiano ammassati e non si riesce a salire nelle stazioni intermedie» denuncia Raffaele Specchia, scrivendo a Trenord e Regione, per conto del Comitato Gallarate Milano, del Comitato S6 Milano Novara, dei Rappresentati dei pendolari Domodossola Arona Milano.

«A volte devono imbattersi in carrozze prive di aria condizionata» aggiunge Specchia. Che per conto dei Comitati chiede «pertanto il ripristino delle composizioni ordinarie nelle fasce critiche almeno per questa settimana e dal 20 agosto ed una attenta verifica degli impianti di climatizzazione».

Trenord precisa che l’orario estivo scatterà solo il 5 agosto, di fatto in linea con la richiesta fatta dai Comitati. E i treni ridotti? Per quanto riguarda i convogli di S5 e S6, la decurtazione del numero di carrozze deriva dai lavori alla stazione di Varese: Rfi – gestore della rete – ha imposto per questo di ridurre le composizioni dei treni da 8 a 5 “pezzi”. I turni di questi treni – “materiali”, in gergo ferroviario – è composito: lo stesso convoglio nell’arco della giornata passa dalla linee S5 per Varese alla linea S6 per Novara. Per questo Trenord sta lavorando per “separare” i turni, in modo che le limitazioni alla stazione di Varese non si ripercuotano anche sulla linea S6.