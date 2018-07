Menta e Rosmarino si presenta

La presentazione della rivista “Menta e Rosmarino” rappresenta ormai un classico appuntamento dell’estate.

Il pubblico, che segue sempre numeroso questo evento, troverà accoglienza quest’anno a Caravate, in un parco attrezzato messo a disposizione dal Comune di Caravate.

“Menta e Rosmarino”, un’associazione che si cinge romanticamente il capo

con i profumi della nostra terra, è nata invece sedici anni fa sulla spinta di una motivazione ben precisa: dare voce ai valori della tradizione, in particolare al bisogno di radici e di comunità in un’epoca di spaesamento e insicurezza.

La formula è semplice: parlare del territorio, parlarne attraverso la sua storia, i personaggi, le tradizioni, l’arte, e poi ancora letteratura, dialetto, memorialistica minore, il tutto partendo dal presupposto che le nostre “diversità” siano un bene prezioso da difendere sempre e comunque, anche per contrastare in qualche modo l’appiattimento culturale in atto.

A presentare la rivista Menta e Rosmarino, Sabato 14 Luglio alle ore 21.15, sarà il prof. Silvano Colombo, storico dell’arte, già Direttore dei Musei Civici di Villa Mirabello di Varese e presenza fondamentale nel

panorama culturale del nostro territorio.

Sarà assistito da Betty Colombo che leggerà qualche brano tratto dalle pagine della rivista.

Successivamente sarà ancora l’attrice Betty Colombo ad intrattenere il pubblico recitando una pièce pensata e scritta da lei stessa: “Le luci negli occhi: una cazzaghese in Argentina.

Sarà accompagnata con le musiche da Francesco Nodari

Menta e Rosmarino desidera che la presentazione della rivista sia anche occasione per un simpatico e proficuo scambio di vedute e pertanto auspica che i presenti possano trattenersi oltre il termine della stessa (ore 22.30 circa). Nel corso di questo momento consociante il Comune di Caravate, la Pro Loco di Caravate, co-organizzatori dell’evento, offriranno deliziose squisitezze gastronomiche.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.