Torna il Mercato della Terra, in versione estiva e serale

Torna a Induno Olona, come ogni secondo sabato del mese, il Mercato della Terra del Piambello, ma questa volta in edizione estiva, con orario serale e in una diversa collocazione.

Sabato 14 luglio infatti, le bancarelle del mercatino dei prodotti e chilometro zero, organizzato da Slow Food, Comune di Induno Olona e Comunità montana, si terrà nei giardini di Villa Bianchi, con inizio alle 17 e fino alle 22.30.

Sarà l’occasione per acquistare frutta e prodotti dell’orto, ma anche marmellate, formaggi, pane, pasta e tante altre cose buone dei produttori locali del Varesotto e non solo.

Il mercatino serale offrirà anche la possibilità di cenare e di trascorrere una serata in compagnia con delle buona musica.

Alle 18 sarà servito l’Aperitivo del mercato, poi dalle 19.30 si potrà cenare nel parco con risotto pere e lamponi, insalatona del mercato e dolci, tutto preparato di bravi cuochi della Pro loco di Induno Olona.

La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo del Trio Lino Maculan.