Mercoledì 18 a Palazzo Pirelli “Nel nome di Borsellino”

Per l’anniversario della strage di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio del 1992 a Palermo, la Commissione speciale Antimafia, Anticorruzione, Trasparenza e Legalità del Consiglio regionale ha previsto una seduta aperta al pubblico, che si terrà al Belvedere di Palazzo Pirelli (via Fabio Filzi 22, 31° piano) mercoledì 18 luglio, dalle 17 alle 20.

La seduta prevede un momento di commemorazione di Paolo Borsellino e dei membri della sua scorta, uccisi nell’attentato, e quindi la presentazione del rapporto di ricerca “Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia”, a cura di CROSS – Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano.

Ai lavori, coordinati dalla Presidente della Commissione Antimafia Monica Forte, parteciperanno il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti, il Procuratore Aggiunto a capo della Direzione Distrettuale Antimafia Alessandra Dolci, il Direttore di Cross, Nando Dalla Chiesa e i ricercatori Filomena De Matteis e Pierpaolo Farina.

All’inizio dell’evento son o previsti i saluti di Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.