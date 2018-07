Meteo, caldo afoso e possibili piogge dal pomeriggio

Arriva la pioggia? Secondo le previsioni del tempo del Centro Geofisico Prealpino potrebbe essere così. Se infatti il bel tempo è prevalente, ci sono anche nuvole di passaggio che si accompagnano al caldo estivo, afoso, con punte di 34°. È dal pomeriggio che sono possibili annuvolamenti accompagnati da alcuni temporali (intorno alle 15/17) dapprima su Alpi e Prealpi (zona Laghi soprattutto) e possibili verso sera anche sull’alta pianura.

Domenica il clima sarà soleggiato e caldo afoso, in modo particolare sulla bassa pianura e aree metropolitane. Asciutto o solo qualche isolato piovasco sui rilievi nel pomeriggio. Caldo anche in montagna, zero termico attorno a 4500m.

Lunedì 30 luglio sempre soleggiato e molto caldo con foschia nei bassi strati. Qualche cumulo nelle ore pomeridiane che potrebbe portare isolati rovesci e temporali perlopiù limitati ai rilievi alpini e prealpini.

La tendenza per martedì 31 luglio dà cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Cumuli pomeridiani lungo i rilievi e possibilità di alcuni rovesci, più rari sulle zone di pianura. Ulteriore lieve aumento delle temperature. Mercoledì 1 agosto in buona parte soleggiato, ma a tratti passaggi nuvolosi anche consistenti che potrebbero portare alcuni rovesci o temporali principalmente in montagna.